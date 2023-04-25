також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти шукають в Криму українських партизанів 12
Буданов: Росія накопичує ракети для зриву контрнаступу 32
Буданов натякнув на наближення знакової битви у війні 13
Паводок у Києві пішов на спад 11
Севастопіль атакували надводними безпілотниками 12
Ізраїль випробує систему оповіщення про ракетні обстріли в Києві 17
Вночі окупанти атакували Київ та Полтаву 20
Нацгвардія проводить злагодження для контрнаступу 17
Перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні 23
Росія заблокувала в Чорному морі півсотні суден із зерном 19
Буданов вже знає ім'я виконавця страти українського військового 17
Данілов не бачить китайского озброєння на фронті 19
Кулеба розповів, що треба Україні для успіху на полі бою 22
Резніков: На повне розмінування України піде 30 років 21
Сирський розповів про нову тактику росіян у Бахмуті 24
Загарбники починають евакуювати до Криму населення з окупованого півдня 40
Стало відомо, скільки окупантів за добу знищили ЗСУ 24
Пентагон розповів про нищівні втрати росіян в Бахмуті 37

В Авдіївці триває примусова евакуація дітей, наразі в місті залишається лише одна дитина.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш пояснив "Радіо Свобода", що за законодавством, дитину має супроводжувати хоча б один з батьків. Тому ті, хто не хоче евакуюватися з Авдіївки, міняють місце проживання і ховають дітей від евакуаційних груп. "Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдем і вивезем", – додав він.

Також голова МВА розповів, як люди намагаються уникнути евакуації. "Ховають будь-де. У родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України. У родичів, у дідусів, у бабусь. Видумують будь-що. Що дітей вивезли, що вони у якихось неіснуючих родичів, які незрозуміло, де живуть, в яких немає телефонів. Такі дурниці інколи розказують. Просто шпигунські пристрасті. І коли вже дійсно працювала примусова евакуація, коли знаходили, ми від них більше не відходили до того моменту, поки вони вже не сідали в бронекапсулу і не їхали з нами. Бо до того були такі варіанти, "дайте нам час, ми через два дні поїдемо". Або "ми зберемо речі, завтра за нами заїдьте". Завтра поліція або "білі янголи" заїжджають, а вони вже поміняли локацію", - розповів він.

Також Барабаш поінформував, що після оголошення примусової евакуації приблизно 40 родин з дітьми самостійно виїхали з Авдіївки самі, ще 10 довелося шукати.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13