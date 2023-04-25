В окупованому Криму російські загарбники "закрутили гайки" - посилили заходи, спрямовані на те, щоб виявити українських партизанів.

На півострові вороги стали частіше вибірково перевіряти людей на вулицях, повідомив Центр національного спротиву. За його даними, також окупанти провели обшуки у квартирах людей, підозрюваних у "нелояльності". У ЦНС додали, що помешкання обшукували навіть тоді, коли господарів не було вдома.

"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля", - зазначили у Центрі.