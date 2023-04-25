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Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб в подальшому зірвати український контрнаступ.

Про це керівник ГУР Кирило Буданов розповів РБК-Україна

За його словами, вже протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву "наступальної операції".

"Здебільшого вони битимуть по угрупованнях військ, які формуватимуться", - сказав він.

"До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної ракети, вони матимуть певну кількість ракет - меншу, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки, - але досить значну. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз".
ForUm

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