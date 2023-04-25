У застосунку "Дія" стало можливим отримати витяг про несудимість - послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
Для того аби отримати витяг у "Дії" потрібно:
- у застосунку перейти в розділ Послуги;
- вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;
- вибрати тип та мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
Якщо інформація міститься в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Його можна буде отримити одразу на телефон.
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