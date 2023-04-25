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У застосунку "Дія" стало можливим отримати витяг про несудимість - послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Для того аби отримати витяг у "Дії" потрібно:

  • у застосунку перейти в розділ Послуги;
  • вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;
  • вибрати тип та мету запиту;
  • заповнити дані про себе;
  • надіслати запит.

Якщо інформація міститься в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Його можна буде отримити одразу на телефон.
ForUm

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