також у роздiлiПолiтика
Україна жорстко відповіла угорськім політикам, які залежать від забаганок Москви 10
Литва вважає, що треба добиватись перемоги України 8
Коли аматори планують спецоперації, то стають навідниками, – експерт про вибухи на аеродромі "Канатове" 11
Міноборони Британії: Росія намагається уникнути нової хвилі мобілізації 10
Кулеба: Росія не демонструє готувності до миру 12
Єврокомісія і 5 країн ЄС не домовились щодо агроімпорту з України 11
Зеленський: Готуємо події, які дадуть воїнам більше зброї 11
Кіпр заморозив активи компаній, які допомагали РФ обходити санкції 11
Австрія заморозила російських активів на 2 мільярди євро 11
G7 хочуть повністю змінити режим санкцій проти Росії 16
Мер Парижу проти участі російських спортсменів у Олімпіаді 29
Київська міськрада розірвала договор оренди землі з посольством Росії 13
Столтенберг пообіцяв Україні багаторічну підтримку 17
Словенія приєднається до закупівлі боєприпасів для України 14
В Угорщині визнали, що Орбан служить Путіну 30
Кличко: Київ залишається метою агресора 16
Посольство України в Тель-Авіві закликає скасувати чемпіонат Європи з самбо 16
Данілов: На Херсонщину їздив двійник Путіна 19

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує намір завдати ударів по Москві, про що повідомила газета Washington Post із посиланням на витік матеріалів Пентагону.

"Вчергове бачимо дивну медіасенсацію… "На річницю війни Україна планувала завдати ударів по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили", – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала би потребу у зброї?", - написав він у понеділок у твіттері.

"Ми підходимо до війни з залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат", - написав Подоляк.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7