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Україна не потребує дозволу Росії стати членом НАТО, але небезпечно, що деякі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"ЗМІ: Україні потрібен дозвіл Росії вступити в НАТО - віцеспікерка парламенту Угорщини. Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав - членів НАТО, зокрема і Угорщини. Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що немає жодних об'єктивних причин, які перешкоджали б вступу України до НАТО.

"Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", - зазначив Ніколенко.

Раніше віцеспікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих ризиків для безпеки можливий лише за умови схвалення РФ.

"Доки кордони України оспорюють і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", - сказала вона в інтерв'ю "Известиям".
ForUm

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