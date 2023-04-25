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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не потрібно розмірковувати, коли Україна почне контрнаступ, а домагатися її перемоги, повідомляє пресслужба МЗС Литви.

"Немає необхідності міркувати про те, коли Україна зробить або не зробить контрнаступ. Усе, що нам потрібно зробити зараз, це взяти на себе зобов'язання перемоги України і домагатися її", - заявив він на засіданні Ради у закордонних справах Європейського союзу.
ForUm

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