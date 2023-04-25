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Вибраторы Сатисфаер — что это?

Поняли, что вам нужна игрушка для интимных утех? Тогда давайте разберёмся, что такое Сатисфаер, и как его использовать. Начнём с того, что интимные девайсы этого бренда изготавливаются в Германии. У них четко выверенные размеры. Изогнутая форма легко достигает тех точек, которые отправляют в рай интимных удовольствий.

Немцы знают, что делают. Они выпускают вакуумный стимулятор Satisfaer, который способен «раскачать» даже ту женщину, которая до не давних пор считала себя фригидной.

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Стесняетесь? А вот рассказывать кому-то о своих радостях не обязательно. Подруги сделают вид, что осуждают, на самом деле - позавидуют. Ведь не у каждой вашей подружки есть классный вакуумный Сатисфаер в форме деликатного пингвина или милого зайчика!

Преимущества Satisfyer перед классическими вибраторами

Классические вибраторы — интимные девайсы, напоминающие форму полового члена. У них несколько режимов стимуляции. На некоторых есть отросток для дополнительных ласк клитера.

Инновационный Сатисфаер вакуумный — ноу-хау. Это чудо оргазмов, радость парных или самостоятельных ласк. Модели, оснащенные всасывателем, отличаются от интимных «собратьев» премиальными материалами. При этом они дешевле, но не менее функциональные.

Технологичный Сатисфаер дарит удовольствие на расстоянии. Да, используя мобильное приложение можно творить невоображаемое. Ваш партнёр, нажимая кнопки на телефоне, регулирует уровень стимуляции и всасывания. Он не только сделает вам приятно, находясь на некотором удалении. Партнер понаблюдает за вашим удовольствием. В результате получит:

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удовольствие;

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Практически у каждой модели влагозащищенный корпус. Это значит, что вы можете отправляться в ванную не только для того, чтобы принять душ, но также получить оргазм. Даже когда ваш Сатисфаер вакуумный находится под водой, он работает также эффективно, как в постели.

5 лучших стимуляторов Сатисфаер

Милый Сатисфаер кролик — ваш проводник в мир быстрого удовольствия. У прибора характерная форма классического вибратора. Фишка интимного изделия — клиторальный отросток. Он активно стимулирует бутон удовольствий, вызывает быстрый оргазм. Модель позволяет совмещать стимуляцию клитора с проникающим сексом.

По-настоящему вкусный Сатисфаер Мороженое — красивый стимулятор в форме сладкого рожка. Он приласкает не только вашу вагину и клитор, но также простимулирует соски. Конструкция выполнена в форме холодного лакомства. Шапочка мороженого изготовлена в виде силиконовых лепестков. При вращении они легко отклоняются вправо, влево, вдавливаются, распрямляются.

Деликатный джентльмен оргазмов — Сатисфаер Пингвин с бабочкой на перешейке. Немецкая компания выпустила 12 см вибраторы, рассчитывая на молодую аудиторию. Изделие производится из гипоаллергенных материалов. Миниатюрный джентльмен легко подстраивается под особенности и потребности девушки. Небольшой размер позволяет взять источник удовольствий на дачу, на ночёвку к подруге или другу, в путешествие. Подойдёт он и для домашнего использования.

Вакуумный стимулятор Satisfaer Pro 2 — профессиональный любовник, который знает, что хочет дама. Это классика, работающая бесшумно. Модель имеет 11 режимов стимуляции. Легко переключается с помощью кнопок на корпусе. Эргономичный источник удовольствий подходит для забав в тёплой ванной, в постели, самых необычных местах, например, на пляже.

Гибрид Curvy 1+ предназначен для двойного удовольствия. Он хорошо ласкает клитор, мощно всасывает его. Также может использоваться, как классический вибратор. Эргономичная форма способствует глубокому проникновению, стимуляции точки G, быстрому достижению оргазма.

Как выбрать Сатисфаер: советы и рекомендации

Выбирайте тот вакуумный стимулятор Satisfaer, который удовлетворит ваши потребности, быстро доставит удовольствие. Чтобы получать клиторальный оргазм, выбирайте вакуумный стимулятор с мощным всасыванием. Обожаете глубокие проникновения, тогда ваш спутник — вибратор с несколькими режимами стимуляции. Обожаете красоту? Покупайте прибор с креативным дизайном.