Україна наближається до знакової битви у війні проти Російської Федерації.

Коли битва розпочнеться - таємниця, розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"…Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, - це є таємницею", - заявив очільник ГУР МО.

За його словами, всі розуміють, що українська сторона до цього наближається. Буданов зазначив, що хотілося б збільшити поставки західної зброї та зробити їх більш інтенсивними, але Київ буде виходити з того, що має.