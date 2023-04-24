Міноборони РФ розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, намагаючись якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації й можливої напруженості у суспільстві у зв'язку з цим.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 23 квітня.

В рамках широкомасштабної кампанії реклама набору добровольців до російського війська з'явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні, зазначають у розвідувальній спільноті.

Нова реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, закликаючи долучатися "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу.

Після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія Вагнера також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку, зазначають у Міноборони Британії.

"Залишається дуже малоймовірним, що кампанія приверне 400 000 добровольців, про які повідомляло Міністерство оборони РФ" – йдеться в огляді.

"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності" – вважають у Міноборони Британії.