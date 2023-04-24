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Україна готує кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати українським військовим більше зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі, - сказав він. - І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений!".
ForUm

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