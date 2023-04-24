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Паводок у Києві пішов на спад, зокрема за добу рівень води знизився ще на 5 сантиметрів, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - написав начальник КМВА Сергій Попко в телеграм-каналі в неділю.

Вимірювання проводилися поблизу мосту "Метро".

Нагадаємо, що пік паводку в Києві прогнозували на 22 квітня.
ForUm

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