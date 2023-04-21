Австрія заморозила активи, пов’язані з підсанкційними особами з РФ, на суму майже два мільярди євро.

Про це 20 квітня заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у Twitter, коментуючи візит заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона.

«Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже два мільярди євро», – написав Бруннер.Австрійський посадовець підкреслив, що на тлі повномасштабної війни в Україні співпраця між Європейським Союзом і США має велике значення.