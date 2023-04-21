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Ізраїль планує здійснити випробування системи оповіщення про ракетні обстріли в Києві наступного місяця, щоб запустити систему влітку, повідомляє видання Walla.

"Командування тилу планує провести випробування системи цивільного оповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, у столиці Києві наступного місяця, щоб запустити систему вже влітку", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Згідно з інформацією Walla, ця система під'єднається до радіолокаційної системи України і зможе надсилати швидші й точніші сповіщення на мобільні телефони українців, а також активує сирени тільки в тих місцях, куди можуть влучити ракети.

 
ForUm

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