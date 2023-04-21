Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики, повідомила прес-служба президента.

"У НАТО ми також фокусуємось на потребах України після війни. Найважливіше – нам потрібно зробити все, щоб Росія ніколи більше не воювала з Україною. І НАТО зараз працює над багаторічною ініціативою підтримки України. Це допоможе вам перейти від епохи радянської доктрини до стандартів та політиці НАТО та поставить Україну на гідне місце в євроатлантичній сім'ї. Українське майбутнє – у НАТО", – цитує прес-служба відомства слова Столтенберга, сказані під час Міжнародного саміту міст та регіонів, що відбувся 19-20 квітня у Києві.

Також він розповів про свій візит до Бучі Київської області у четвер, де побачив докази звірств, здійснених Росією.

Він також зазначив, що багато територій України потребують розмінування, і це довгий шлях, яким країна буде не сама.

Столтенберг підкреслив, що Україна має сильних друзів, серед яких і НАТО. "Якщо ви будете чогось потребувати, ми будемо поруч", – запевнив він.