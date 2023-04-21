Російські окупанти в ніч на п'ятницю знову спробували атакувати українські міста, використовуючи нову партію іранських дронів типу "Shahed", у Полтавській області внаслідок ворожого влучення є руйнація інфраструктури.

"Атака Києва дронами! Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби з північного напрямку країна-терорист запустила дрони", - повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до Києва протиповітряна оборона виявила та збила близько 8 ворожих цілей, пише "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", – зазначив начальник КДВА Сергій Попко.

Водночас у Полтавському районі Полтавської області внаслідок ворожого удару дроном є руйнація цивільної інфраструктури.

"Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", - повідомив голова ОВ Дмитро Лунін.