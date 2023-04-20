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Посольство України в Тель-Авіві закликало міністерство культури і спорту Ізраїлю скасувати розпочатий у Хайфі чемпіонат Європи з самбо, в якому беруть участь збірні Росії та Білорусі.

"Ми висловлюємо протест міністерству культури і спорту та муніципалітету Хайфи у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з самбо. Російські та білоруські спортсмени беруть участь у змаганнях, спонсорованих російською урядовою організацією, бойкотованою всіма західними країнами", - ідеться в заяві посольства України в Ізраїлі на офіційній сторінці у фейсбуці, пише "Інтерфакс-Україна".

"Надання великої арени для цих двох злочинних режимів є образою пам'яті сотень тисяч українських громадян, зокрема понад 220 українських спортсменів, які віддали свої життя в боротьбі за майбутнє демократичної європейської країни. Українська сторона закликає ізраїльську сторону вжити всіх необхідних заходів для скасування та бойкоту турніру", - йдеться в заяві.

Як зазначається, "Росія використовує змагання як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та вибілення своїх злочинів".
ForUm

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