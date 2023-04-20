Президент РФ Володимир Путін територію України не відвідував, сказав в ефірі телемарафону в середу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Раніше про поїздку Путіна до Херсонської області повідомляв Кремль.

"Жодного Путіна там не було. Перед тим як із ним зустрітися, ви маєте 10-15 днів провести на карантині. Був звичайний двійник, це відома річ", - сказав Данілов.

"Його там фізично не було. Його поїздки - це процедура. За два-три тижні розпочинається підготовчий процес", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, "це пряма протилежність нашому президенту, який не боїться".