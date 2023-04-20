Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час робочої поїздки на південний схід України відвідав військовослужбовців Національної гвардії України та поліцейських, які перебувають на передових позиціях, заслухав доповідь про оперативну обстановку і хід евакуації, яку здійснюють поліцейські.

Як повідомляється на сайті МВС, очільник відомства відвідав бригади з "Гвардії наступу", зокрема, бригаду оперативного призначення "Кара-Даг" та об'єднану штурмову бригаду "Лють".

"Моральний дух наших бійців досить високий. Вони стійкі і розуміють, що їм потрібно робити, яким чином тримати фронт. Ми вже проводимо злагодження з використанням бойової техніки, яка необхідна, зокрема, для наступальних і штурмових дій", - зазначив Клименко.

Під час робочої поїздки міністр вручив військовослужбовцям державні нагороди та відзнаки МВС.