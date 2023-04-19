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За допомогою візитів Путіна на окуповані території російська пропаганда хоче зіставити його з президентом України Володимиром Зеленським і надихнути демотивовану армію.

Таку думку висловила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в розмові з журналістами, пише LRT. За її словами, оцінити справжність візитів російського президента на окуповані території складно через агресивну російську пропаганду, пише "УНІАН".

"Кажуть, що він колись був у Маріуполі, хтось каже, що, можливо, це не він. Що тут оцінювати. Мені здається, тут є деяка спроба зобразити, що Володимир Путін хоч у чомусь такий же жорсткий, як Володимир Зеленський, який їде на передову і зустрічається з солдатами біля лінії фронту, тим самим показуючи підтримку своїм солдатам і простому народу України, який бореться в цій війні", - сказала Шимоніте.Вона зазначила, що президент РФ "ніби більше сидить у бункері". "Я думаю, що це спроба показати підтримку вже демотивованій російській армії, яка чекає українського контрудару", - резюмувала вона.
ForUm

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