також у роздiлiНадзвичайні події
Росія заблокувала в Чорному морі півсотні суден із зерном 12
Буданов вже знає ім'я виконавця страти українського військового 12
Данілов не бачить китайского озброєння на фронті 14
Кулеба розповів, що треба Україні для успіху на полі бою 17
Резніков: На повне розмінування України піде 30 років 16
Сирський розповів про нову тактику росіян у Бахмуті 21
Загарбники починають евакуювати до Криму населення з окупованого півдня 30
Стало відомо, скільки окупантів за добу знищили ЗСУ 21
Пентагон розповів про нищівні втрати росіян в Бахмуті 31
ISW: Росіяни в Криму стурбовані контрнаступом ЗСУ 35
ISW назвали вигоду Кремля від вбивства Татарського 34
Британська розвідка пише про загальні втрати Росії у війні в 200 тисяч 27
Стало відомо, скільки окупантів знищили за добу ЗСУ 24
Окупанти обстріляли Харків, пошкоджено будинок 29
Данілов пообіцяв нові ударні безпілотники з дальністю до 3 тис км 26
За добу ЗСУ здолали 560 окупантів 32
Шольц підтвердив, що обіцяні Leopard 2 вже в Україні 29
Зеленський нагадав про небезпеку окупації ЗАЕС 19

Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких США оголосили у січні, вже прибула до України й бере участь у бойових діях.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію у вівторок виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.

"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

А в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14