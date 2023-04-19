Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких США оголосили у січні, вже прибула до України й бере участь у бойових діях.
Як пише "Європейська правда", цю інформацію у вівторок виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.
"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.
Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.
А в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.
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