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Вашингтон пильно стежить за інформацією про можливість розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та вважає за необхідне обмінюватися даними на цю тему, заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

"Ми всі спостерігаємо і висловлюємо занепокоєння... Ми всі повинні реагувати, звертати увагу на це. Я вважаю, ми маємо обмінюватися розвідданими, чого ми досі не використовували належним чином, але я сподіваюся, що ми продовжимо діяти в цьому напрямі", - сказала вона на відкритті щорічної конференції НАТО.
ForUm

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