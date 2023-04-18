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Развитые рыночные отношения в Украине позволяют населению и представителям бизнеса свободно выбирать поставщиков энергоресурсов. Для успешного сотрудничества между участниками рынка документально подтверждаются их намерения, заключается договор, в котором указываются обязанности, объемы поставок, сроки оплаты, тарифы и проч.

Чтобы не разориться, рекомендуем выбирать проверенные временем компании, которые достойно зарекомендовали себя на протяжении последних лет. Например, Tepla – надежный поставщик с хорошей репутацией на энергорынке. Он соответствует всем перечисленным требованиям и гарантирует лояльность ценообразования, обеспечивает бесперебойные поставки. Практически к нулю сводит ситуации между партнерами, требующие соблюдения порядка отключения электроэнергии, о котором пойдет речь дальше.

В каких случаях существует законодательная угроза отключения

Беспрерывное поступление электрической энергии покупателю обеспечено заключением договора (при условии его полного соблюдения, т. е. недопущения нарушений в разделе собственных договорных обязательств, прописанных покупателем, перед продавцом – оператором системы энергообеспечения). Исключением являются случаи, предусмотренные условиями документа. Взаимоотношения сторон регулируются нормативно-правовыми актами: законодательно принятыми и действующими «правилами», утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 14.03.2018 № 312.

Угроза отключения возникает в следующих ситуациях:

  1. При неудовлетворительном техсостоянии электрических установок потребителя, угрожающем реальной аварией.
  2. При возникновении на месте пожароопасной обстановки, несущей риск для жизни населения, персонала, с/х животных.
  3. При несоблюдении указанных уполномоченным представителем органа исполнительной власти требований, касающихся ликвидации недостатков в электрических установках клиента. В данном случае – ответственного лица, которому вменяются соответствующие обязанности. Согласно действующему законодательству Украины, он обязан выдавать потребителю услуги предписание о прекращении получения электроснабжения с исполнением немедленно (в течении одного часа). Параллельно он направляет документ оператору системы.

Невыполнение сторонами (потребителем или оператором поставки энергии) данного предписания повлечет за собой наступление ответственности, установленной законами Украины.

Ограничение в расходовании электричества следует проводить только при ситуации синхронного обеспечения и сохранения должных уровней качества и надежности электроснабжения остальных потребителей или субпотребителей рынка.

Важно! Частичное или полное прекращение электроснабжения осуществляется распределителем системы только при условии предупреждения своего партнера не менее чем за 5 дней до момента отключения в таких случаях:

  1. Отсутствие договора на обслуживание электроустановок.
  2. Нехватка персонала по обслуживанию электроустановки потребителя.
  3. Недопущение уполномоченного представителя оператора электросистемы к установкам или устройствам релейной защиты клиента.

Поставщик электричества в праве отключить его при обязательном условии оповещения клиента не позже чем за 10 рабочих дней до прекращения услуг. Он может сделать это в случае наличия задолженностей по оплате за купленную электрическую энергию, что обусловлено договором с поставщиком, или недопущения уполномоченного представителя компании к расчетным средствам коммерческого учета электроэнергии, расположенным на территории партнера.

В условиях постоянного колебания цен выбор поставщика и его надежность выступают на первый план. «Тепла» – это лояльная и «теплая» компания для всех видов бизнеса, которая гарантирует надежное снабжение бесперебойной электроэнергией.
ForUm

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