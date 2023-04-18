також у роздiлiПолiтика
США звинуватили Бразилію у повторюванні російської пропаганди 6
США пообіцяли протягов 45 днів дати висновки про злив секретних документів 9
Дуда: В разі перемоги над Україною Росія не зупиниться 8
Данілов розчарований поведінкою деяких союзників 17
Прокурори працюють над арештом зарубіжних активів так званої ПВК "Вагнер" 9
Резніков прокоментував ядерні загрози Росії 14
Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі 98
Данілов розповів про варіанти розвитку подій на фронті 13
Словаччина забороняє українське зерно через пестициди 24
Резніков: Крим має бути звільнений задля безпеки судоплавства 12
НАТО обіцяє Україні довгостроковий шлях в альянс 23
Данілов назвав небезпечними розмови про фатальні сценарії 13
Резников розповів, чи правдиві файли з секретними документами США 20
Дипломати відреагували на страту українського військовополоненого 30
Після операції СБУ в "Мачулищах" кількість тривог у столиці зменшилась в рази, - експерт 22
Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів на енергетику 17
В Україні остаточно заборонили салюти 14
Деякі категорії населення звільнили від сплати податку на нерухомість 19

Кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 країн-членів Європейського Союзу, щодо яких є відповідні дані.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило статистичне відомство ЄС.

Найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у лютому надала Німеччина – 25 125, за нею ідуть Польща (24 905), Чехія (9775) та Румунія (7920).

При цьому, якщо порівняти із січнем 2023 року, найбільше скорочення кількості українців, що отримали тимчасовий захист, спостерігалось саме в цих чотирьох країнах: не 3540 менше у Польщі, 3080 – у Німеччині, 2630 – у Чехії та 1035 – у Румунії.

Водночас в Ірландії та Фінляндії зафіксовано найзначніше зростання кількості громадян України, що отримали статус тимчасового захисту (на 540 і 520 відповідно).

Загалом найбільше українців із тимчасовим захистом живуть у Німеччині (1 000 530) та Польщі (989 080). У відносному вимірі найбільша кількість українців із цим статусом живуть на Кіпрі (1,1 на 1000 населення) і Чехії (0,9).

Як відомо, у березні 2022 року ЄС запровадив видання дозволів на тимчасовий захист для громадян України, що виїхали внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії. Цей статус означає, що українцям, які тікають від війни, не потрібно просити притулок в ЄС.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8