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Росія заблокувала в Чорному морі півсотні суден з українським зерном, повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Наслідки війни зачіпають усіх нас. Росія знову блокує в Чорному морі 50 суден із нагально необхідним зерном", - написав він у твіттері у понеділок.

"ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяння експорту через коридори солідарності, які дали змогу доправити світові 25 млн тонн зерна", - додав він.

 
ForUm

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