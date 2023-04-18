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Українській розвідці відоме ім'я виконавця страти українського військового, майже всі встановлені особи, які здійснюють подібні речі, "більше не існують", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Хто він, ми знаємо", - заявив Буданов в інтерв'ю NV.UA.

За словами керівника розвідки, випадків страти українських військових було "не так вже й багато, це поодинокі випадки".

"Є трохи інша статистика. Якось так сталося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де нам було це чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", - сказав Буданов.

 
ForUm

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