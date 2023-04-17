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Міністр оборони України Олексій Резніков вважає ядерні загрози Російської Федерації блефом.

Про це він розповів в інтерв'ю іспанській газеті La Razon. Відповідаючи на питання, чому країни-союзники не дають Україні все, що їй потрібно для протистояння РФ, він сказав, що Захід давно живе в догмі "не провокувати Росію". 

"Це стало реальністю в 2008 році, під час саміту НАТО в Бухаресті. Була цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за це, як і більшість європейців. Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших. Потім відбулося вторгнення та окупація деяких районів Грузії. Потім були отруєння в Солсбері, вибухи в Чехії і Болгарії, окупація Криму в 2014 році, Луганська і Донецька... Знову та ж доктрина: не провокуй Росію", - розповів він.

Водночас міністр сказав, що вважає Російські погрози застосувати ядерну зброю блефом. "З технічної точки зору останнє випробування ядерної зброї було проведено в Казахстані в 1998 році. Повторюю: 1998 рік. У якому стані знаходиться цей атомний арсенал? Китай та Індія вже направили Кремлю чітке попередження проти застосування ядерної зброї. Це остання червона лінія у світі. І де б вони її використовували? Море, гори, міста, перша лінія?" - додав Резніков.

 
ForUm

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