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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наразі Україна не бачить ознак наявності на фронті китайського озброєння.

"Якби воно тут з'явилося, ви пам'ятаєте, коли з'явилися іранські ударні безпілотники, ми відразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточкам, і навіть дані тих країн, компоненти яких там було використано. Ми до них звернемося офіційно, із запитанням, чому так сталося і це потрібно обов'язково припинити. Китайського озброєння ми нині на нашому фронті не бачимо", - сказав Данілов в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку в ефірі "ТСН", пише "Інтерфакс-Україна". 

Секретар РНБО наголосив, що якщо окупанти почнуть використовувати китайське озброєння, тоді Україна одразу поінформує наше суспільство і світ. Однак Данілов зазначив, що "позиція Китаю нейтральна - вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону".

"Уперше китайська дипломатія вийшла в публічний простір із пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо цього остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, нам корисно. Але є пункти, які досить сумнівні. Тому займаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми матимемо великий обсяг інформації саме з цього питання", - повідомив Данілов.
ForUm

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