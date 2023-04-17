Словаччина передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які були обіцяні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Словацької Республіки.

"Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після чотирьох одиниць, які пілотували українські льотчики в березні цього року, решта дев'ять одиниць також були успішно передані українським силам", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті в понеділок.

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що "це передання було виконано сушею з урахуванням максимально можливої безпеки". Він також висловив подяку "всім задіяним компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція".

Надь наголосив, що винищувачі МіГ-29 "являють собою значну підтримку України" проти російського агресора і для захисту людських життів.

"Окрім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були непридатні для нас. Ми чинимо правильно", - сказав міністр.