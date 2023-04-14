також у роздiлiНадзвичайні події
Резніков: На повне розмінування України піде 30 років 13
Сирський розповів про нову тактику росіян у Бахмуті 15
Загарбники починають евакуювати до Криму населення з окупованого півдня 19
Стало відомо, скільки окупантів за добу знищили ЗСУ 16
Пентагон розповів про нищівні втрати росіян в Бахмуті 27
ISW: Росіяни в Криму стурбовані контрнаступом ЗСУ 32
ISW назвали вигоду Кремля від вбивства Татарського 31
Британська розвідка пише про загальні втрати Росії у війні в 200 тисяч 20
Стало відомо, скільки окупантів знищили за добу ЗСУ 20
Окупанти обстріляли Харків, пошкоджено будинок 22
Данілов пообіцяв нові ударні безпілотники з дальністю до 3 тис км 24
За добу ЗСУ здолали 560 окупантів 29
Шольц підтвердив, що обіцяні Leopard 2 вже в Україні 26
Зеленський нагадав про небезпеку окупації ЗАЕС 18
ISW: Група "Вагнера" бере участь у штурмах Авдіївки 25
Сталі відомі подробиці атаки дронами на Київ та Дніпро 25
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та 7 танків 32
Росіяни бояться атаки десятків тисяч безпілотників 24

Прискорення відправки озброєння, довгостроковість постачань і початок навчання українських льотчиків на винищувачах західного типу - негайні кроки для забезпечення успіху України на полі бою, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Необхідно зробити три негайні кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою. 1. Прискорити постачання раніше обіцяної зброї та боєприпасів; 2. Забезпечити довгострокові додаткові постачання; 3. Розпочати навчання українських льотчиків польотів на бойових літаках західного типу", - написав Кулеба у твіттері.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10