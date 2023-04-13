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Злиті в мережу «документи Пентагону» підтвердили, що за вибухом на аеродромі у білоруських Мачулищах стоїть СБУ. Про це пише політолог Олексій Голобуцький. 

«Один з документів підтверджує мій інсайд від початку березня, що за вибухом на аеродромі у білоруських Мачулищах стоїть СБУ. Як я і припускав, евфемізм «білоруські партизани» Службі був потрібен лише для прикриття», - відзначає експерт. 

Голобуцький також аналізує наслідки операції української спецслужби. «Росіяни після вибуху перестали почувати себе у Білорусі так вільно, як раніше. Аеропорт, де базувалась стратегічна авіація, був об’єктом з найбільш потужною охороною. Це його не врятувало. В РФ зрозуміли, що весь їх повітряний флот під загрозою і стали боятись нових атак на літаки стратегічної авіації, яких в них не так багато», - підкреслює політолог. 

Також, експерт звертає увагу, що кількість повітряних тривог після операції в Мачулищах різко скоротилась. «Кількість літаків поблизу України зменшили, частину баз із технікою перекинули аж до північного кордону. Кількість повітряних тривог у столиці за місяць після вибухів у Мачулищах зменшилась у рази у порівнянні з минулим періодом», - резюмує Голобуцький. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за атакою на літак А-50 у Мачулищах, яка відбулась 26 лютого, стоїть СБУ. Голова Служби Василь Малюк раніше відзначав, що у ворогів України «бавовна палала, палає і буде палати». 

 

 

 

 

 
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