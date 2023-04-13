Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що кампанія Кремля з русифікації, як внутрішньої, так і в Україні, є шкідливою для самої Росії.

Кремлівська кампанія русифікації в Україні приносить шкоду самій Росії, посилюючи пронаціоналістичну ідеологію і критику національних меншин у Росії.

У звіті інституту зазначають: війна в Україні дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".

Аналітики також додають, що російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "в якості мішеней" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

Непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в РФ, вважають в інституті, ілюструють суть внутрішньої русифікації.

У цьому контексті фахівці нагадують, що голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Військові експерти звертають увагу і на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості", пише "УП".