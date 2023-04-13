також у роздiлiПолiтика
Дипломати відреагували на страту українського військовополоненого 8
Після операції СБУ в "Мачулищах" кількість тривог у столиці зменшилась в рази, - експерт 9
В Україні остаточно заборонили салюти 9
Деякі категорії населення звільнили від сплати податку на нерухомість 11
"Украерорух" повідомив, коли відкриють український повітряний простір 9
Шмигаль розповів, коли буде контрнаступ 9
Світовий банк закликав Західну Європу допомогти у розбудові України 10
МВФ відмовився від прогнозу щодо України далі поточного року 9
Кабмін звільнив керівника БЕБ 10
Росія саботує работу "зернового коридору" 12
Канада оголосила новий пакет військової допомоги 13
ЗМІ: Витік секретних документів призвів до кризи у стосунках США і союзників 14
Данілов вважає, що час не грає на Росію 8
Болгарія передасть Україні літаки за однієї умови 16
Стало відомо, скільки українців вже звільнили з полону 14
ISW: Росія використовує релігію як зброю 20
В Україну приїдуть прем’єр Польщі Матеуша Моравецького та президентка Єврокомісії 15
Україна починає процес відновлення експорту електроенергії 17

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн дол на відновлення енергетики, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У Вашингтоні підписали угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б'єрде. Відновлення України починається вже цього року, і енергетика один із наших пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть спрямовані на відновлення мережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах і містах Чернігівської області", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, на зустрічі з представниками Світового банку сторони обговорили спільну роботу в рамках міжвідомчої платформи координації донорів ("Фінансовий Рамштайн").

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації проєкт страхування військових ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, щоб залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - написав прем'єр.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8