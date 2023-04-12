також у роздiлiПолiтика
В Україні остаточно заборонили салюти 7
Деякі категорії населення звільнили від сплати податку на нерухомість 10
Шмигаль розповів, коли буде контрнаступ 8
Світовий банк закликав Західну Європу допомогти у розбудові України 9
МВФ відмовився від прогнозу щодо України далі поточного року 9
Кабмін звільнив керівника БЕБ 10
Росія саботує работу "зернового коридору" 11
Канада оголосила новий пакет військової допомоги 13
ЗМІ: Витік секретних документів призвів до кризи у стосунках США і союзників 14
Данілов вважає, що час не грає на Росію 8
Болгарія передасть Україні літаки за однієї умови 16
Стало відомо, скільки українців вже звільнили з полону 13
ISW: Росія використовує релігію як зброю 20
В Україну приїдуть прем’єр Польщі Матеуша Моравецького та президентка Єврокомісії 13
Україна починає процес відновлення експорту електроенергії 17
У Полтаві ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників 22
РНБО готує новий санкційний список 19
Кулеба повідомив про головне питання на саміті НАТО 15

Український повітряний простір відкриється одразу після закінчення війни.

Про це повідомила пресслужба ДП "Украерорух".

"Сьогодні інформаційний простір України сколихнула новина щодо чергового прогнозу Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року. Не могли лишитися осторонь таких повідомлень, тому детально інформуємо стосовно особливостей підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба", - йдеться в повідомленні.

В "Украерорух" пояснили, що опублікований прогноз Євроконтролю базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови, Росії та Білорусі, суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д. 

"Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування", - додали в держпідприємстві.

В "Украерорух" наголосили, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнну аналітику для створення своїх прогнозів. Також вказані розрахунки не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8