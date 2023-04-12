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Контрнаступ українських сил може розпочатися влітку, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В ексклюзивному інтерв'ю The Hill прем'єр сказав, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини українського суспільства.

При цьому прем’єр заявив, що Україна не відчуває тиску з боку партнерів, оскільки "усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоби йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків".

Шмигаль додав, що витік секретної інформації не завадить Україні звільнити свої території.

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", – сказав прем’єр.
ForUm

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