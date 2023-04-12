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Міжнародний валютний фонд в опублікованому у вівторок квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook: A Rocky Recovery) знову відмовився від прогнозу щодо України далі поточного року, хоча у затвердженій наприкінці березня програмі EFF він дав прогноз аж до 2027 року.

"Для України всі прогнози на 2024–2028 рр. опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності", – зазначив фонд у WEO.

Більш того, в огляді Фонд дав прогноз зниження ВВП України цього року на 3%, хоча у програмі EFF прогноз динаміки ВВП у базовому сценарії на цей рік становить від -3% до +1%, і Фонд уже заявив, що зростання ВВП у 2023 може опинитися на верхній межі цього діапазону.

У WEO наведено ще три оцінки для України на поточний рік, які збігаються з базовим прогнозом у програмі EFF: зниження інфляції з 26,6% до 20,0%, дефіцит поточного рахунку 4,4% після профіциту 5,7% минулого році та зниження безробіття до 20,9% з 24,5%

Крім того, Фонд очікує погіршення показника чисте кредитування/запозичення органів держуправління з "мінус" 16,7% минулого року до "мінус" 20,4% у цьому, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у базовому сценарії програми EFF для України МВФ очікує прискорення зростання на 3,2% у 2024 році та на 6,5% – у 2025 році із уповільненням у 2026-27 рр. відповідно до 5% та 4%.

У негативному сценарії, який передбачає продовження війни до 2025 року та збільшення фінансового гепа зі $115 млрд до $140 млрд, падіння ВВП цього року очікується на 10%, наступного – на 2%, тоді як у 2025 році зростання буде нульовим.

При цьому інфляція буде суттєво вищою, ніж у базовому сценарії: у 2023 – 27,6% проти 21,1%, у 2024 – 25,3% проти 15,5% (йдеться про середньорічну інфляцію).

Водночас у програмі йдеться і про можливість позитивного сценарію, проте не так детально.

"Середньострокова та довгострокова траєкторія зростання України може бути сильнішою, ніж передбачається нині у базовому сценарії, залежно від припущень, що стосуються масштабів зусиль щодо відновлення, а також якості та темпів реалізації реформ", – зазначив Фонд.

Він додав, що це також залежатиме від інтенсивності війни та повернення мігрантів.

"Хоча ілюстративний сценарій зростання характеризується високим ступенем невизначеності, він передбачає, що потенційне зростання може збільшитися як мінімум на 1 процентний пункт (з 3 до 4 відсотка) порівняно з базовим рівнем", - наголошується в програмі EFF.
ForUm

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