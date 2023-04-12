також у роздiлiПолiтика
МВФ відмовився від прогнозу щодо України далі поточного року 6
Кабмін звільнив керівника БЕБ 7
Росія саботує работу "зернового коридору" 9
ЗМІ: Витік секретних документів призвів до кризи у стосунках США і союзників 14
Данілов вважає, що час не грає на Росію 7
Болгарія передасть Україні літаки за однієї умови 16
Стало відомо, скільки українців вже звільнили з полону 12
ISW: Росія використовує релігію як зброю 19
В Україну приїдуть прем’єр Польщі Матеуша Моравецького та президентка Єврокомісії 9
Україна починає процес відновлення експорту електроенергії 17
У Полтаві ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників 20
РНБО готує новий санкційний список 19
Кулеба повідомив про головне питання на саміті НАТО 14
Як не заплатити 235 мільйонів податків та зробити на цьому піар: кейс компанії Favbet 40
В США повідомили, коли почнуть навчати українських військових на танках Abrams 16
ISW: Кремль вдається до нових ядерних погроз 21
Українська розвідка натякнула, хто вбив Татарського 43
Данілов прокоментував заяву Шойгу про передачу Білорусі "Іскандер-М" 17

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого входять 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів.

"Ми щойно оголосили про новий пакет військової допомоги для України від компанії Colt Canada. Ми жертвуємо 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Ця зброя підтримає боротьбу України за самооборону і захист наших спільних цінностей". - написала Ананд у твіттері у вівторок увечері.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12