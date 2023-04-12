Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого входять 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів.

"Ми щойно оголосили про новий пакет військової допомоги для України від компанії Colt Canada. Ми жертвуємо 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Ця зброя підтримає боротьбу України за самооборону і захист наших спільних цінностей". - написала Ананд у твіттері у вівторок увечері.