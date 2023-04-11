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Для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Україні необхідні мінімум 5 000 фахівців, які будуть розмінуванням території. Як приклад, він навів Хорватію, де війна закінчилась 28 років тому, однак і зараз частина територій країни замінована.

"Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв.км. А у нас війна ще триває. Якщо рухатися темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років", - сказав Резніков.

Міністр оборони зауважив, що даний процес можна прискорити за допомогою сучасних технологій. 
ForUm

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