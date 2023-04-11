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Міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику фінансиста ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо порядку денного головування Росії в Раді Безпеки ООН, що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці, заявивши, що МЗС Росії «абсолютно нічого» не робить, а «вагнерівці» стикаються з «величезними труднощами» у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні. МЗС у відповідь на критику Пригожина 9 квітня повідомило, що готове співпрацювати з російським бізнесом і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а низка найближчих заходів під головуванням Росії в РБ ООН присвячена африканській проблематиці. Потім Пригожин відповів МЗС, поставивши під сумнів його здатність вирішувати проблеми через РБ ООН, і опублікував список із 15 питань, які, на його думку, вимагають термінового обговорення в Радбезі, більшість із яких стосується підтримки дій Росії в Україні та Африці

Аналітики зазначили, що атака МЗС РФ на Пригожина є продовженням спроб Кремля дискредитувати і підірвати Пригожина. 

«МЗС, інші російські державні установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть присікати будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою», - йдеться у звіті ISW. 
ForUm

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