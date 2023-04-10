Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський у неділю відвідав найгарячіші ділянки фронту на бахмутському напрямку.
"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії", - наводить слова Сирського Military Media Center.
Він наголосив, що оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована.
Командувач Східного угруповання військ заслухав командирів військових частин і угруповань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. На місці прийняв оперативні рішення і поставив завдання.
Сирський також зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, що героїчно протистоять наступу ворога на бахмутському напрямку, та відзначив найкращих бійців нагородами та грошовими преміями.
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