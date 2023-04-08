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Російські загарбники проводять підготовку для евакуації до Криму населення окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ

"На тимчасово захоплених територіях Запорізької і Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку до евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, - йдеться в повідомлені. -  У Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти".

За даними Генштабу, автобуси з бажаючими евакуюватися вже періодично виїжджають з окупованих територій. При цьому загарбники поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.
ForUm

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