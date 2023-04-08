також у роздiлiПолiтика
Україна починає процес відновлення експорту електроенергії 9
РНБО готує новий санкційний список 14
Кулеба повідомив про головне питання на саміті НАТО 9
Як не заплатити 235 мільйонів податків та зробити на цьому піар: кейс компанії Favbet 30
В США повідомили, коли почнуть навчати українських військових на танках Abrams 13
ISW: Кремль вдається до нових ядерних погроз 15
Українська розвідка натякнула, хто вбив Татарського 25
Данілов прокоментував заяву Шойгу про передачу Білорусі "Іскандер-М" 14
Столтенберг: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї 11
Зеленський привітав Фінляндію зі вступом в НАТО 16
Білий дім підтвердив черговий пакет військової допомоги Україні 15
В Угорщині прокоментували ордер на арешт Путіна 18
Данілов: Захід повинен готуватись до розпаду РФ 16
Сирський розповів про російські фейки про Бахмут 13
СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру 11
Шуляк: Законопроєкт про реконструкцію застарілого житла врахує антикорупційні чинники 17
Зеленський провів у Чернігові засідання Ставки 12
Зеленський розповів про умову миру з Росією 23

Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників радянським генералам Олексію Зигіну та Миколі Ватутіну, а також російському поету Олександру Пушкіну, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Вітаю рішення депутатів Полтавської міської ради демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну. Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити", - написав Ткаченко в телеграмі в п'ятницю.

Водночас, за його словами, у Полтаві процес очищення простору від російських і радянських символів "проходить дискусійно". "Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятникам, присвяченим Петру І", - підсумував міністр.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12