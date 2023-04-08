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В Апараті РНБО готується новий санкційний список, заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані», - сказав він.

За його словами, він також провів у п'ятницю «тривалу нараду з енергетики», присвячену «питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, так і поточних питань – про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу».

 
ForUm

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