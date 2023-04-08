За добу українські військові знищили близько 570 одиниць особового складу армії РФ, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 1 засіб ППО, 1 літак, повідомляєГенеральний штаб ЗСУ. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 177680 (+570) осіб ліквідовано, танків - 3636 (+3) од, бойових броньованих машин - 7020 (+4) од, артилерійських систем - 2727 (+5) од, РСЗВ - 533 (+0) од, засоби ППО - 282 (+1) од, літаків - 307 (+1) од, гелікоптерів - 292 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2298 (+7), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5599 (+12) од, спеціальна техніка - 304 (+0)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

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