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Массовая рассылка является одним из наиболее простых, но в то же время эффективных методов для увеличения конверсии. Благодаря ей можно оставаться на связи с каждым клиентом, не теряя при этом время на звонки. Такой способ связи повышает лояльность и вырабатывает доверительные отношения с клиентом, позволяя по итогу продавать больше. Вот какие преимущества у СМС рассылки:

Высокий процент читаемости

Сообщения, отправленные от имени вашей компании, будут открыты и прочитаны практически всегда, ведь каждый человек постоянно пользуется телефоном.

Низкая стоимость

Рассылка намного менее затратна, чем любой другой вид рекламы, при этом окупается намного быстрее и дает лучшие результаты.

Легкая коммуникация

Больше не нужно звонить клиентам до тех пор, пока они не ответят. Всю важную информацию можно сообщить в формате СМС. Вот что можно сообщить через рассылку:

  • информация о заказе (статус доставки или оплаты/напоминание о визите);
  • новости компании;
  • персональные акции и скидки.

Принцип работы СМС рассылки

Запустить рассылку можно двумя способами: через платформу ADWISOR или методом загрузки API в CRM систему компании. Для создания автоматизированной рассылки на ADWISOR нужно пройти регистрацию компании, присоединить базу данных и настроить дату и время. API дает возможность распространить информацию о статусе заказа, времени доставки и других аспектах. Чтобы настроить рассылку вторым способом, нужно выполнить следующие действия:

  1. Оставить заявку на получение альфа-имени: это убережет от мошенничества под именем вашей компании.
  2. Добавить API в CRM систему.
  3. Настроить триггерные события и определить, в каких целях будет использоваться рассылка.
  4. Создать шаблоны сообщений.
  5. Запустить автоматизированную рассылку.

Кому подходит СМС-рассылка?

Автоматически приходящие сообщения — удобный инструмент для бизнеса вне зависимости от его целевой аудитории, бюджета и масштаба. СМС-сообщения являются надежной гарантией поддержания связи с клиентом, ведь для их получения не требуется доступ к интернету. Удобный формат позволяет отправить лаконичное и короткое сообщение, для прочтения которого не потребуется много времени. Кроме того, аналитику по каждой созданной рассылке вы получаете в конце месяца. Такой подход дает возможность анализировать стратегию и улучшать результаты. Рассылки — это прекрасная возможность для бизнеса расширить аудиторию и увеличить продажи.
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