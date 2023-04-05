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Російського пропагандиста Владлена Татарського вбив президент РФ Володимир Путін, коли прийняв рішення вторгнутися в Україну, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і, зокрема, коли розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого. Персональна відповідальність на Путіні й усьому його рашистському режимі і за всі понад 175 тис. знищених українською армією рашистів та за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи загинули вони внаслідок прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок від якихось внутрішніх сил опору або України", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

Він додав, що результати для всіх "зрадників, терористів та їхніх спільників будуть однакові".

"Якщо говорити про перспективу для інших Татарських та їм подібних, то в українській в'язниці пропагандистам безпечніше, ніж у російському барі "Патріот". Тому ласкаво просимо до української в'язниці", - сказав Юсов.

Раніше в МВС РФ повідомили про вибух у кафе на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі, внаслідок чого є постраждалі та один загиблий. Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився "воєнний кореспондент" Владлен Татарський. 16 осіб постраждали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає про те, що відбувається в РФ, зокрема, про загибель російського пропагандиста Владлена Татарського внаслідок вибуху, навпаки, він думає про свою країну та її міста.
ForUm

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