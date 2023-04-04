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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок підтвердив, що цього тижня Вашингтон може оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", Кірбі сказав у понеділок на брифінгу.

"Я думаю, ви побачите, що цього тижня з’явиться ще один (пакет допомоги – ред.). Не можу надати подробиць щодо часу, коли це станеться, але ми наполегливо працювали після попереднього пакету, щоб сформувати наступний, і він буде дуже-дуже скоро", – підкреслив представник Білого дому.

Він також зауважив, що новий пакет за своїм вмістом відповідатиме тій допомозі США, яка надавалася протягом останніх тижнів, щодо постачання необхідного озброєння та боєприпасів для Збройних Сил України.

Окремо Кірбі прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що з поліпшенням погодних умов на полі бою в Україні очікується нова динаміка зіткнень.
ForUm

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