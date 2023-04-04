Росіяни у тимчасово окупованому Криму стурбовані через контрнаступ Збройних сил України. На захопленому півострові триває оборонна та матеріально-технічна підготовка.

Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на супутникові знімки, які оприлюднили 1 квітня. На них чітко видно, що армія РФ побудувала оборонні лінії вздовж наземних ліній і логістичних вузлів, у тому числі поблизу Армянська, уздовж E105 на південь від Чонгара - 34 км на північний схід від Джанкоя, уздовж траси E97 біля Філатівки - 8 км на південний схід від Армянська, біля Воронцовки - 20 км на південь від Армянська і вздовж пляжів Євпаторії.