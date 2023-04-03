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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали головну вигоду, яку отримає Кремль від вбивства місцевого "воєнкора" Владлена Татарського (Максим Фомін). 

Відомство у своєму останньому звіт підкреслює, що користуючись цим президент РФ Володимир Путін може посилити цензуру в російському суспільстві.

"Вбивство вже посилює розкол в російському просторі блогерів, що в кінцевому підсумку може ще більше допомогти Кремлю в консолідації контролю над інформаційним простором", - кажуть там. 

Аналітики згадують, що з цією ж метою цим березнем спецслужби РФ проводили рейди в барах Москви та Санкт-Петербурга, пред'являючи учасникам тусовок фінансування дій ЗСУ, а також заклики до молоді брати участь в "антигромадських діях" проти Росії.

Тоді Володимир Путін особисто доручив ФСБ активізувати контррозвідувальні заходи й заблокувати всі можливі джерела української ідеології.

У ISW кажуть, що нове гучне вбивство т=Татарського, за логікою Кремля, має відлякати людей від участі в антиросійських мітингах і зборах. Також такою  "зачисткою" влада РФ, можливо, намагалася залякати інших блогерів, пов'язаних з ПВК "Вагнер".
ForUm

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