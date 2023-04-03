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Питання, коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби в РФ було питанням часу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"У Росії починається... Павуки поїдають один одного в банку. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", - написав він у мікроблозі твіттер.

Раніше в МВС РФ повідомили про вибух у кафе на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі, унаслідок чого є постраждалі й один загиблий.

"У поліцію Василєострівського району надійшла інформація про те, що в кафе на Університетській набережній, будинок 2,5 стався вибух. Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився військовий кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", - повідомили в пресцентрі МВС по Санкт-Петербургу і Ленінградській області в неділю.

Також раніше про подію "Интерфаксу" повідомили представники екстрених служб.
ForUm

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